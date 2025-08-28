Governo indica Marcelo Pogliese para vaga no conselho de administração da Petrobras

(Reuters) - O Ministério das Minas e Energia indicou Marcelo Weick Pogliese para exercer a função de membro do conselho de administração da Petrobras, disse a companhia em comunicado ao mercado enviado na noite de quarta-feira.

A indicação será submetida aos procedimentos internos de governança corporativa, disse a empresa.

O advogado e Secretário Especial de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República foi indicado para a vaga anteriormente ocupada por Pietro Mendes, que renunciou ao cargo de presidente do conselho e de membro do colegiado no dia 20 de agosto.