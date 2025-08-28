Ibovespa ultrapassa 142 mil pontos pela 1ª vez; Raízen, Ultrapar e Vibra são destaques de alta

Três operações deflagradas nesta quinta-feira por autoridades federais e do Estado de São Paulo miram um esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com participação de fundos de investimento e fintechs usados para lavar os recursos que, segundo investigadores, têm ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo a Receita Federal, "trata-se da maior operação contra o crime organizado da história do país em termos de cooperação institucional e amplitude".

A Ágora Investimentos também destacou em relatório a clientes que os ativos locais podem apresentar nesta sessão dinâmica ligada a notícias relacionadas ao ciclo eleitoral de 2026, mesmo a mais de um ano do pleito e qualquer definição oficial entre os partidos políticos.

De acordo com o analista de investimentos Gabriel Mollo, da Daycoval Corretora, a forte alta na bolsa ocorre após a divulgação de uma pesquisa nesta quinta-feira mostrando disputa acirrada na corrida presidencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Isso motivou o mercado... é o rali da eleição começando", afirmou. "Toda a pesquisa que o governador Tarcísio aparecer na frente, o mercado deve responder aí com uma alta, já que ele se tornar presidente tende a fazer uma política econômica mais próxima do que o mercado deseja."

No exterior, Wall Street tinha oscilações discretas, conforme agentes financeiros repercutiam o resultado e previsões da Nvidia da véspera, enquanto uma revisão do PIB dos EUA mostrou que a maior economia do mundo cresceu 3,3% no segundo trimestre, acima da expansão de 3% divulgada anteriormente.