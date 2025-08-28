IFC e BTG Pactual fazem parceria de até US$1 bi para sustentabilidade

SÃO PAULO (Reuters) - A International Finance Corporation (IFC) e o BTG Pactual firmaram uma parceria para mobilizar recursos e expertise a fim de impulsionar iniciativas de sustentabilidade e desenvolvimento no Brasil e América Latina, com possibilidade de alcançar até US$1 bilhão em investimentos conjuntos e capital privado mobilizado com terceiros até o final de 2028.

O BTG Pactual identificará oportunidades de cofinanciamento, participação acionária e investimentos em fundos, enquanto a IFC oferecerá soluções financeiras e técnicas, segundo comunicado conjunto divulgado nesta quinta-feira.

Os investimentos, afirmaram, serão realizados tanto por meio de iniciativas de desenvolvimento social e ambiental e de conservação, quanto por empresas de portfólio, infraestrutura e fundos de private equity, além de projetos de empresas com soluções baseadas envolvidas na bioeconomia da Amazônia.