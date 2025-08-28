Lucros corporativos dos EUA sobem no 2º tri; crescimento do PIB é revisado para cima

A política comercial protecionista do presidente dos EUA, Donald Trump, tem elevado a taxa média de importação do país ao seu nível mais alto em um século, infligindo dor a empresas que vão de varejistas a fabricantes.

A maneira como o governo Trump implementou as tarifas, incluindo ameaças e recuos, obscureceu o cenário, tornando difícil para os economistas analisarem os dados econômicos.

O carregamento antecipado das importações, à medida que as empresas se apressavam para se desviar das tarifas, contraiu o Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre, antes de se recuperar quando o fluxo de mercadorias estrangeiras diminuiu.

O PIB aumentou a uma taxa anualizada de 3,3% no segundo trimestre, informou o departamento em sua segunda estimativa. Inicialmente, foi relatado que a economia havia crescido a um ritmo de 3,0% no segundo trimestre.

O PIB contraiu 0,5% no trimestre de janeiro a março, o que foi o primeiro declínio em três anos.

Economistas consultados pela Reuters esperavam que o crescimento do PIB fosse elevado para uma taxa de 3,1%. A revisão refletiu os aumentos nos gastos dos consumidores, o principal motor da economia, bem como o investimento das empresas em equipamentos.