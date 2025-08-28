Megaoperação policial dá ao governo argumento para retomar aperto a fintechs que gerou crise do Pix

Em entrevista a jornalistas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a medida aumentará o potencial de atuação da Receita Federal para, em conjunto com a Polícia Federal, desvendar esquemas de lavagem de dinheiro.

A operação deflagrada nesta quinta deu ao governo um forte argumento para conseguir igualar as regras para fiscalização das fintechs às já existentes para bancos tradicionais, na visão de uma fonte da equipe econômica.

A Receita informou em nota que a instrução normativa a ser editada será "bastante direta" e não vai simplesmente replicar a regra revogada anteriormente para não "dar margem para uma nova onda de mentiras".

Segundo o fisco, a medida vai deixar claro o intuito de combater crimes e afirmar que as instituições de pagamento e de arranjos de pagamento (fintechs) sujeitam-se exatamente às mesmas obrigações das instituições financeiras tradicionais.

CRISE DO PIX

Em janeiro deste ano, governo federal foi forçado a revogar um ato da Receita Federal que tinha objetivo similar ao agora anunciado por Haddad.