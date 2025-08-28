Membros do BCE estavam divididos sobre riscos para inflação, mostra ata da reunião de julho

"Vários membros consideraram os riscos para a inflação como inclinados para o lado negativo em relação às projeções de junho da equipe, pelo menos para os próximos dois anos", disse o BCE.

Eles disseram que as tarifas dos EUA provavelmente serão mais altas do que os 10% incorporados nas projeções do BCE, enquanto outros países podem desviar mais de suas exportações para a zona do euro. Enquanto isso, as expectativas de inflação para o próximo ano ficaram abaixo de 2%, mesmo com mais um corte nos juros já considerado.

Uma autoridade disse explicitamente que mais um corte seria justificado na reunião de julho "devido ao aumento dos riscos de queda da produção e da inflação".

No entanto, "alguns" de seus pares adotaram a opinião oposta, dizendo que a economia está mais resiliente do que o esperado, que a inflação de serviços ainda está alta e que as tarifas podem prejudicar a oferta.

"Além disso, foi argumentado que as projeções poderiam estar subestimando os efeitos inflacionários da expansão fiscal global", disseram alguns membros, de acordo com a ata do BCE.

Os dados obtidos desde a reunião de julho confirmaram que a economia da zona do euro está se mantendo firme, enquanto a inflação oscila em torno da meta de 2% do BCE.