Nasdaq oscila pouco em meio à queda da Nvidia com incerteza sobre mercado chinês

(Reuters) - O índice Nasdaq oscilava pouco em negociações instáveis nesta quinta-feira, impactado pela fraqueza das ações da Nvidia, já que a incerteza em torno da guerra comercial entre Estados Unidos e China forçou a gigante dos chips a deixar de fora de sua previsão trimestral as possíveis vendas no mercado chinês.
A exclusão ocorreu apesar de a empresa ter garantido certas licenças neste mês para vender seus chips H20 para a China, depois de chegar a um acordo de compartilhamento de receita com o governo dos EUA.
As ações da Nvidia caíam 2,6%, já que alguns analistas também levantaram preocupações sobre se os resultados de data centers da empresa indicavam gastos mais apertados por parte dos provedores de nuvem.
O setor de tecnologia mais amplo do S&P 500 reverteu os ganhos iniciais e recuava 0,5%, enquanto o índice de chips perdia 0,2%.
Ainda assim, as fortes previsões de receita trimestral da Nvidia, o plano de recompra de ações de US$60 bilhões e os comentários otimistas do presidente-executivo Jensen Huang aplacavam as preocupações dos investidores em relação à demanda por inteligência artificial.
"Esses resultados são bons para uma empresa normal em tempos normais, mas a Nvidia não é assim. A falta de receita na China e a incerteza quanto às futuras remessas são uma preocupação", disse Paul Meeks, diretor administrativo da Freedom Capital Markets.
O entusiasmo em torno das perspectivas de lucros com IA tem sido a força motriz por trás dos ganhos Wall Street.
A empresa de semicondutores Advanced Micro Devices ficava estável, enquanto a Super Micro Computer e os principais clientes da Nvidia, incluindo a Meta e a Microsoft, tinham quedas marginais.
O Dow Jones caía 0,24%, a 45.457,02 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,10%, a 6.475,15 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,05%, a 21.601,73 pontos.
O outro tema dominante é a expectativa de que o Federal Reserve poderá reduzir a taxa de juros pela primeira vez neste ano em setembro. Operadores estão precificando uma chance de 84% de um corte em setembro, de acordo com dados compilados pela LSEG.
(Reportagem de Sanchayaita Roy e Johann M Cherian em Bengaluru)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.