Nasdaq oscila pouco em meio à queda da Nvidia com incerteza sobre mercado chinês

O setor de tecnologia mais amplo do S&P 500 reverteu os ganhos iniciais e recuava 0,5%, enquanto o índice de chips perdia 0,2%.

Ainda assim, as fortes previsões de receita trimestral da Nvidia, o plano de recompra de ações de US$60 bilhões e os comentários otimistas do presidente-executivo Jensen Huang aplacavam as preocupações dos investidores em relação à demanda por inteligência artificial.

"Esses resultados são bons para uma empresa normal em tempos normais, mas a Nvidia não é assim. A falta de receita na China e a incerteza quanto às futuras remessas são uma preocupação", disse Paul Meeks, diretor administrativo da Freedom Capital Markets.

O entusiasmo em torno das perspectivas de lucros com IA tem sido a força motriz por trás dos ganhos Wall Street.

A empresa de semicondutores Advanced Micro Devices ficava estável, enquanto a Super Micro Computer e os principais clientes da Nvidia, incluindo a Meta e a Microsoft, tinham quedas marginais.

O Dow Jones caía 0,24%, a 45.457,02 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,10%, a 6.475,15 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,05%, a 21.601,73 pontos.