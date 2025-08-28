Nike vai cortar empregos corporativos em meio a esforço de reestruturação

(Reuters) - A Nike anunciou nesta quinta-feira que planeja reduzir menos de 1% de sua força de trabalho corporativa como parte dos esforços da fabricante de roupas esportivas para reestruturar seus negócios sob o comando do presidente-executivo, Elliott Hill.

Sob a gestão de Hill, a empresa tem investido em suas linhas de tênis de corrida e esportivos, buscando recuperar o terreno perdido nesses segmentos ao mesmo tempo em que fortalece suas relações com varejistas e amplia sua presença em lojas físicas para tentar enfrentar a concorrência no mercado.

Até 31 de maio, a Nike contava com cerca de 77.800 funcionários em todo o mundo, incluindo trabalhadores de varejo e de meio período. A decisão de corte de empregos ocorre após declarações de Hill em junho, quando mencionou que a empresa planejava "realinhar" equipes multifuncionais por esporte.