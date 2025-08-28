Nvidia continua crescendo, mas incerteza na China atrapalha perspectivas

"O maior gargalo da Nvidia não é o silício, é a diplomacia", disse Michael Ashley Schulman, diretor de investimentos da Running Point Capital.

A fabricante de chips espera uma receita de US$54 bilhões, mais ou menos 2%, no terceiro trimestre, em comparação com a estimativa média dos analistas de US$53,14 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG.

A Nvidia também disse que não incluiu nenhuma remessa de chips H20 para a China em suas estimativas, apesar de ter recebido no início deste mês algumas licenças para vendê-los. Se as questões geopolíticas diminuírem e a empresa receber mais pedidos, a Nvidia disse que poderia adicionar de US$2 bilhões a US$5 bilhões em receita de chips H20 no terceiro trimestre.

Embora a previsão da Nvidia tenha sido um pouco mais moderada do que o esperado, quaisquer vendas para a China no próximo trimestre seriam adicionadas à perspectiva, disse Ben Bajarin, presidente-executivo da empresa de consultoria em tecnologia Creative Strategies.

Ainda assim, a demanda aumentou para os chips avançados da Nvidia que podem processar rapidamente as grandes quantidades de dados usados por aplicativos de IA generativa, à medida que as empresas correm umas contra as outras para dominar a nova tecnologia.

A Nvidia também disse que havia autorizado um adicional de US$60 bilhões em recompras de ações.