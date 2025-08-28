Petróleo sobe enquanto mercado aguarda declaração de Trump sobre Rússia e Ucrânia

A Rússia atingiu a Ucrânia com mísseis mortais e ataques de drones na madrugada de quinta-feira, matando pelo menos 21 pessoas em Kiev, segundo autoridades da cidade. Enquanto isso, os militares ucranianos disseram que usaram drones para atingir duas refinarias de petróleo russas durante a noite.

Trump fará uma declaração sobre a situação ainda nesta quinta-feira, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, aos repórteres. Ambos os índices de referência do petróleo estavam em queda de cerca de 1% no início da sessão, mas ficaram positivos após seus comentários.

Os comerciantes também estão atentos à resposta da Índia à pressão dos EUA para parar de comprar petróleo russo, depois que Trump dobrou as tarifas sobre as importações da Índia para até 50% na quarta-feira.

As exportações de petróleo russo para a Índia devem aumentar em setembro, disseram os comerciantes, desafiando a pressão dos EUA.

Os preços do petróleo estiveram sob pressão no início da sessão, com os comerciantes se preparando para uma menor demanda de combustível após o fim de semana prolongado do Dia do Trabalho nos EUA.

A oferta de petróleo também deve aumentar devido a um plano da Opep+ de aumentar a produção de setembro em 547.000 barris por dia.