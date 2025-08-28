Preços de hospedagem em Belém já começaram a baixar, diz diretora-executiva da COP30

(Reuters) - Os preços das hospedagens em Belém para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima já estão começando a ceder e o problema tende a melhorar após uma força-tarefa liderada pelo governo, disse a diretora-executiva da COP30 Ana Toni nesta quinta-feira, acrescentando que ainda há espaço para cair mais.

Normalmente, em eventos como a COP, os preços das hospedagens chegam a dobrar ou triplicar, mas desta vez dispararam cerca de 15 vezes.

"O governo fez uma força-tarefa para ajudar cada um dos países e temos conversado com os países diretamente. Acho que as dificuldades que estavam sentindo (diminuíram)", disse ela a jornalistas em evento na FGV.