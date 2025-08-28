Reag Investimentos sofre busca e apreensão em operação da PF, diz Folha

SÃO PAULO (Reuters) - A gestora de ativos Reag Investimentos é um dos 350 alvos de mandados de busca e apreensão na operação Carbono Oculto, promovida por diversos órgãos do país, incluindo a Polícia Federal e Receita Federal, publicou o jornal Folha de S.Paulo nesta quinta-feira.

A sede da empresa presidida por Dario Tanure foi visitada por agentes nesta manhã, que também estiveram em outras administradoras de recursos na região da avenida Faria Lima, segundo o jornal.

A Reuters tentou contato por telefone com a companhia, mas não houve retorno. Mensagem enviada por email não foi respondida até a publicação desta reportagem.