Rússia está de olho na retomada do comércio com a China enquanto Putin se prepara para reunião com Xi, dizem fontes

Liderado por uma queda nas importações de veículos para a Rússia e um declínio nas exportações de petróleo para a China, o volume de negócios caiu 8,1% de janeiro a julho de 2025 em relação ao ano anterior, mostraram dados da alfândega chinesa publicados na semana passada.

Embora os números reflitam, em parte, uma correção natural dos patamares históricos, a queda está causando preocupação em Moscou antes da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai na cidade portuária de Tianjin, no norte da China, no domingo e na segunda-feira, disseram as fontes.

"Antes da visita, as autoridades de ambos os lados estão procurando maneiras de aumentar o comércio porque os números atuais não parecem bons", disse uma pessoa envolvida nos preparativos para a viagem de Putin, que falou sob condição de anonimato.

Agricultura e energia poderiam ser áreas de expansão, disse uma das fontes.

Putin estará entre os mais de 20 líderes mundiais, incluindo o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, que participarão do fórum.

A China é o maior parceiro comercial da Rússia e Moscou tem plena consciência de sua dependência de Pequim para sua economia e Forças Armadas, de acordo com conversas que a Reuters teve com fontes próximas ao governo russo.