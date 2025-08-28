S&P 500 marca recorde de fechamento conforme resultados da Nvidia reforçam alta da IA

Por Noel Randewich

(Reuters) - O índice S&P 500 atingiu um recorde de fechamento nesta quinta-feira, depois que o relatório trimestral da Nvidia ficou abaixo das altas expectativas de investidores, mas confirmou que os gastos relacionados à infraestrutura de inteligência artificial continuam fortes.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,30%, para 6.501,02 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,54%, para 21.706,04 pontos. O Dow Jones subiu 0,15%, para 45.635,58 pontos.