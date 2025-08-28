Vale diz que não foi possível acordo sobre ferrovias dentro do prazo para repactuação

SÃO PAULO (Reuters) - A mineradora Vale afirmou nesta quinta-feira que não foi possível chegar a um consenso com a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a União dentro do prazo estabelecido para a repactuação dos contratos de concessão da Estrada de Ferro Carajás e da Estrada de Ferro Vitória a Minas.

A companhia acrescentou em fato relevante que os contratos, que foram prorrogados antecipadamente até 2057, permanecem vigentes.

"A Vale permanece comprometida com as bases gerais para a repactuação estabelecidas no acordo celebrado em 30 de dezembro de 2024", acrescentou.