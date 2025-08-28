Vendas pendentes de moradias nos EUA caem mais do que o esperado em julho

WASHINGTON (Reuters) - Os contratos para a compra de casas usadas nos Estados Unidos caíram mais do que o esperado em julho, uma vez que as taxas de hipoteca altas e a desaceleração do mercado de trabalho afastaram possíveis proprietários.

A Associação Nacional de Corretores de Imóveis (NAR, na sigla em inglês) informou nesta quinta-feira que as vendas pendentes de moradias, com base em contratos assinados, caíram 0,4% no mês passado.

Economistas consultados pela Reuters previam que os contratos, que se tornam vendas depois de um ou dois meses, recuariam 0,1%. As vendas pendentes cresceram 0,7% em relação ao ano anterior.