Waller, do Fed, prevê cortes nos juros nos próximos 3 a 6 meses, começando em setembro

"Embora haja sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho, eu me preocupo que as condições possam se deteriorar ainda mais e muito rapidamente, e acho que é importante que o Fomc não espere até que essa deterioração esteja em andamento e corra o risco de ficar para trás na definição da política monetária adequada."

Waller disse que não achava que seria necessário um corte maior do que o habitual na taxa de juros no próximo mês, embora tenha dito que essa opinião poderia mudar se o relatório de empregos de agosto do Departamento do Trabalho, que será divulgado na próxima sexta-feira, apontar para uma economia substancialmente enfraquecida e a inflação continuar bem controlada.

Entretanto, ele disse que "chegou a hora de flexibilizar a política monetária e levá-la a uma postura mais neutra", que ele definiu, com base nas estimativas dos formuladores de políticas do Fed, como 1,25 a 1,50 ponto percentual abaixo da atual faixa de 4,25% a 4,50%.

"Não acredito que a política tenha se atrasado substancialmente em relação à curva, mas uma forma de sinalizar que não pretendo permitir que isso aconteça é falar sobre o que faremos depois de setembro", disse ele. "No momento em que estou aqui hoje, prevejo cortes adicionais nos próximos três a seis meses, e o ritmo dos cortes nas taxas será determinado pelos dados que forem sendo divulgados."

Waller e a diretora do Fed Michelle Bowman discordaram em 30 de julho da decisão do Fed de manter inalterados os custos dos empréstimos de curto prazo, citando suas preocupações com o enfraquecimento do mercado de trabalho.

Ambos foram nomeados pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e são apontados como possíveis sucessores do chair do Fed, Jerome Powell, a quem Trump tem pressionado publicamente para reduzir drasticamente as taxas de juros.