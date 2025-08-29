Ações da China registram maior ganho mensal em 11 meses

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em alta nesta sexta-feira, registrando o maior ganho mensal desde setembro de 2024, uma vez que a liquidez abundante continua a impulsionar os ganhos apesar das advertências das empresas de tecnologia após os recentes aumentos de preços.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,37%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 0,74%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,32%.

No mês, o índice CSI300 subiu 10%. O Índice Hang Seng caiu 1% esta semana e acumulou ganhos de 0,9% em agosto.