Ações europeias registram 1ª perda semanal em 4 semanas pressionadas por papéis de bancos

O NatWest recuou 4,8%, enquanto o Barclays e o Lloyds caíram 2,2% e 3,4%, respectivamente, depois que um think tank recomendou que o governo britânico tributasse os bancos sobre os bilhões de libras que eles recebem em juros do Banco da Inglaterra sobre as reservas que mantêm no banco central.

O índice de bancos cedeu 0,9% e registrou sua sexta sessão de quedas, sua mais longa sequência de perdas desde outubro de 2023.

A independência do Fed entrou em foco quando o presidente norte-americano, Donald Trump, intensificou sua campanha para exercer mais influência sobre a política monetária do banco central, incluindo sua tentativa de demitir a diretora Lisa Cook. Ela entrou com uma ação na quinta-feira dizendo que Trump não tem poder para destituí-la do cargo.

Enquanto isso, dados mostraram que o índice PCE dos EUA subiu 2,6% em julho em uma base anual, conforme estimado, o que indica um leve impacto das tarifas sobre a inflação.

No entanto, não se espera que isso impeça o Fed de cortar os juros no próximo mês, tendo como pano de fundo o abrandamento das condições do mercado de trabalho.

"O cenário base continua sendo o de que eles (o Fed) cortarão a taxa de juros em setembro, mas a leitura mais alta da inflação coloca uma semente de dúvida nisso", disse Kiran Ganesh, estrategista de múltiplos ativos do UBS Global Wealth Management.