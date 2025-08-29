Aneel mantém bandeira tarifária vermelha 2 para contas de luz em setembro, com cobrança adicional

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta sexta-feira manter a bandeira tarifária vermelha patamar 2 para as contas de luz em setembro, com cobrança adicional aos consumidores devido a um cenário de geração de energia mais apertada previsto para o mês.

A sinalização indica que os consumidores receberão as contas de energia elétrica com adicional de R$7,87 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, mantendo o cenário que ocorreu em agosto.

"As atuais condições de afluência dos reservatórios das usinas, abaixo da média, não são favoráveis para a geração hidrelétrica", disse a Aneel, em comunicado.