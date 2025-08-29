Após pedido de Alcolumbre, Moraes revoga tornozeleira e outras cautelares contra Marcos do Val

O senador pediu uma licença para tratar de questões de saúde, segundo consta no pedido apresentado pelo Senado para justificar o relaxamento das medidas contra ele.

Desde o início do mês, Marcos do Val estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica após ter voltado ao Brasil. Ele havia descumprido uma ordem do Supremo e passou cerca de 10 dias nos Estados Unidos com a família.

O parlamentar é alvo de um inquérito aberto pela PF que apura ofensas e ataques contra investigadores da corporação.

"As medidas cautelares de proibição de ausentar-se do país e apreensão dos passaportes ficam mantidas, pois continuam presentes os requisitos exigidos pelo art. 319 do Código de Processo Penal", ressalvou Moraes.

A Reuters não conseguiu contato imediato com a assessoria do senador.

(Reportagem de Ricardo Brito)