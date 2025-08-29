Avião que trazia Alckmin, Tebet e Fávaro do México sofre problema em reabastecimento, ministros estão bem

(Reuters) - O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que trazia o vice-presidente Geraldo Alckmin, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, de volta do México teve um problema na Colômbia, mas os ministros estão bem e aguardando outra aeronave para retornar ao Brasil, disse o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, do qual Alckmin é titular, nesta sexta-feira.

De acordo com a pasta, a aeronave apresentou uma falha em uma mangueira semi-hidráulica após pouso na cidade colombiana de Cali para reabastecimento nesta sexta.

"Embora a aeronave apresentasse condições de seguir em direção ao Brasil, a Força Aérea, como medida de cautela, recomendou que o vice-presidente estendesse sua parada até que outra aeronave fosse deslocada do Brasil para completar a missão", disse o MDIC em nota.