Consumidores da zona do euro mantêm expectativas de inflação, mostra pesquisa do BCE

FRANKFURT (Reuters) - Os consumidores da zona do euro mantiveram em julho suas expectativas de inflação em ou acima da meta de 2% do Banco Central Europeu, segundo pesquisa divulgada pelo BCE nesta sexta-feira.

O BCE manteve sua taxa básica de juros em 2% no mês passado e provavelmente fará o mesmo em 11 de setembro, antes de retomar as discussões sobre novos cortes à frente, especialmente se a economia enfraquecer devido às tarifas dos Estados Unidos.

A Pesquisa Mensal de Expectativas do Consumidor do banco central mostrou que a mediana dos entrevistados aponta que a inflação será, em média, de 2,6% nos próximos 12 meses, sem alterações em relação a junho e muito acima das projeções do próprio BCE.