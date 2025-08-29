Crescimento econômico da França no 2º tri é confirmado em 0,3%

(Reuters) - A economia da França registrou leve crescimento no segundo trimestre, mostraram os dados finais do INSEE nesta sexta-feira, confirmando a leitura preliminar de expansão de 0,3%.

O resultado ficou em linha com a previsão de 0,3% em uma pesquisa da Reuters com 21 economistas.

As exportações se recuperaram moderadamente com alta de 0,5%, depois de terem caído 1,2% no trimestre anterior, impulsionadas por um forte aumento nas exportações de produtos farmacêuticos, informou o escritório de estatísticas.