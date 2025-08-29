Demissão de diretora do Fed por Trump pode ser bloqueada por juíza dos EUA

Cook processou Trump e o Fed na quinta-feira, dizendo que a alegação infundada do presidente republicano de que ela se envolveu em fraude hipotecária antes de assumir o cargo não lhe dá autoridade legal para removê-la e foi um pretexto para demiti-la por se recusar a reduzir a taxa de juros.

As preocupações com a independência do Fed em relação à Casa Branca na definição da política monetária podem ter um efeito cascata em toda a economia global. O dólar caiu em relação a outras moedas importantes depois que Trump disse que demitiria Cook.

A lei que criou o Fed diz que os diretores só podem ser destituídos "por justa causa", mas não define o termo nem estabelece procedimentos para a destituição. Nenhum presidente jamais destituiu um diretor do Fed, e a lei nunca foi posta à prova em um tribunal.

A moção de emergência de Cook para bloquear sua destituição enquanto se aguarda um litígio mais aprofundado será assumida por Cobb, indicada pelo presidente democrata Joe Biden.

Para decidir a favor de Cook, Cobb teria que concluir que o processo tem chances de ser bem-sucedido, que Cook enfrentará danos irreparáveis se for removida e que tal decisão é de interesse público.

Cook negou ter cometido fraude hipotecária, mas disse que, mesmo que tivesse cometido, isso não seria motivo para remoção porque a suposta conduta ocorreu antes de ela ser confirmada pelo Senado dos EUA e assumir o cargo em 2022.