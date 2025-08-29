Dólar sobe com inflação dos EUA e impasse Brasil-EUA em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,06%, a R$5,423 na venda.

Os movimentos do real nesta sessão tinham como pano de fundo a força da dólar nos mercados globais, com avanços frente a moedas fortes e emergentes, no que parecia ser um processo de reajuste depois de dias consecutivos de fraqueza para a divisa de reserva global.

O dólar vem sendo afetado desde a semana passada com o aumento das apostas de que o Fed poderá cortar a taxa de juros no próximo mês diante de um mercado de trabalho em desaceleração, o que torna a moeda menos atrativa para investidores estrangeiros.

O foco nesta sexta-feira estava em torno de novos dados de inflação dos EUA que podem alterar as projeções para o Fed, mas vieram em linha com o esperado. O governo norte-americano informou que o índice PCE teve alta de 0,2% em julho, ante um avanço de 0,3% no mês anterior.

Em 12 meses até julho, o índice -- que é o indicador de inflação preferido do Fed -- repetiu a alta de 2,6% registrada em junho. Tanto o número da base mensal quanto da base anual eram esperados em pesquisa da Reuters com analistas.

Com isso, operadores continuavam a precificar uma chance alta, a 88%, de um corte de 0,25 ponto percentual nos juros em setembro, segundo dados da LSEG, com outra redução da mesma magnitude totalmente precificada até dezembro.