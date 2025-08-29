Dólar tem leve alta com mercado de olho em impasse Brasil-EUA e dados de inflação

Às 17h15, na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,11%, a R$5,426 na venda.

A moeda norte-americana pressionou o real durante praticamente toda a sessão, já que os agentes financeiros iniciaram o dia reagindo a notícias da véspera de que o Brasil se encaminhava para adotar medidas de reciprocidade contra a tarifa de 50% imposta pelos EUA sobre produtos brasileiros.

O Ministério das Relações Exteriores acionou a Câmara de Comércio Exterior (Camex) na quinta para analisar a aplicação pelo Brasil da Lei da Reciprocidade Econômica sobre os EUA.

Na esteira da preocupação em torno de um potencial agravamento na disputa entre os dois países, os investidores demonstraram aversão à divisa brasileira. A máxima do dia, a R$5,4421 (+0,66%), foi atingida na primeira hora de negociações.

Mas depois do temor inicial, o mercado ficou aliviado com falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em entrevista à Rádio Itatiaia, em que disse que não está com pressa para adotar medidas de reciprocidade e reiterou que o Brasil deseja negociar com Washington para resolver o impasse.

"A gente já esperava uma abertura em alta, principalmente depois das notícias sobre a reciprocidade contra as tarifas. Mas Lula disse que não está com pressa, o que ajudou a acalmar um pouco o mercado", disse Nicolas Gomes, especialista em câmbio da Manchester Investimentos.