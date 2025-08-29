Dólar tem leve alta na abertura com inflação dos EUA e falas de Lula em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista tinha leve alta ante o real nas primeiras negociações desta sexta-feira, conforme os investidores aguardavam novos dados de inflação dos Estados Unidos em busca de sinais sobre os próximos passos do Federal Reserve, com falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva também no radar.

Às 9h05, o dólar à vista subia 0,26%, a R$5,4201 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,02%, a R$5,419.