ANÁLISE-Em busca de mais poder, Trump usa demissões para testar limites presidenciais

As ações ressaltaram o desejo de Trump de exercer influência em setores normalmente vistos como independentes do controle político explícito e podem ter implicações importantes para os mercados financeiros, a política de saúde e a confiança do público norte-americano nas instituições.

As demissões podem minar a confiança nas agências que têm o objetivo de informar o setor privado e fornecer conhecimento especializado para o presidente e que operam acima da política de qualquer partido, de acordo com especialistas em autoridade presidencial. Se as decisões forem mantida, a independência de outras instituições também pode estar em risco.

"É algo novo, de uma forma ruim, e representa uma significativa tomada de poder pelo presidente", disse Max Stier, presidente da Partnership for Public Service (Parceria pelo Serviço Público). "O presidente tem muito poder, mas há limites... Hoje, temos um presidente que não reconhece nenhum desses limites."

As autoridades da Casa Branca disseram que o presidente está agindo dentro de sua autoridade legal para cumprir a agenda para a qual foi eleito. O governo dos EUA disse que Monarez e Primus foram demitidos porque não estavam alinhados com a agenda de Trump, e que ele quer concentrar o CDC em sua missão principal.

Monarez, empossada há menos de um mês, resistiu a mudanças na política de vacinas que, segundo ela, contradizem evidências científicas, disse um colega próximo. A mídia social de Primus incluiu publicações que podem ser interpretadas como críticas às políticas do governo Trump não relacionadas a ferrovias.

O governo acusou Cook de fraude hipotecária, o que ela nega. Mas Trump deixou clara outra motivação para sua remoção, dizendo em uma reunião de seu gabinete na terça-feira que logo teria uma maioria de leais no conselho de diretores do Fed, que ajuda a definir as taxas de juros que Trump quer reduzir.