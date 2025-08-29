Ibovespa oscila pouco com inflação dos EUA no radar

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista oscilava pouco na abertura desta sexta-feira, após subir mais de 1% na véspera, quando chegou a ultrapassar os 142 mil pontos pela primeira vez no melhor momento, enquanto investidores digeriam dados de inflação dos Estados Unidos.

Às 10h09, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação positiva de 0,04%, a 141.106,41 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, tinha acréscimo de 0,01%.

