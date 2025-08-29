Ibovespa renova máxima histórica e sobe no mês e na semana

No melhor momento do pregão desta sexta-feira, o índice chegou a 142.378,69 pontos, também renovando topo histórico intradia. Na mínima, foi a 141.000,04 pontos.

Na semana, o Ibovespa contabilizou ganho de 2,5%, fechando agosto com alta acumulada de 6,28%.

O volume financeiro na sessão somou R$23,17 bilhões, de uma média diária de R$22,86 bilhões no mês e R$23,97 bilhões no ano.

Segundo equipe do Itaú BBA, o índice poderá estender o movimento de alta em direção aos 150.000 e 165.000 pontos numa visão de médio prazo, após o desempenho da véspera.

"Do lado da baixa, o índice possui o suporte em 137.200 pontos. Abaixo deste, encontrará próximos suportes em 133.800 pontos e a região dos 131.500 pontos - importante no curto prazo em que encontramos a média móvel de 200 períodos", afirmaram em análise técnica Diário do Grafista.

Em Wall Street, os principais índices acionários fecharam no vermelho, com o S&P em queda em relação a recordes anteriores, pressionado pelas ações da Dell, Nvidia e de outras empresas ligadas à tecnologia de inteligência artificial.