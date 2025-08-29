Incluir plano do apoio contra tarifaço na meta fiscal reduziria investimento público, diz secretário de Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, disse nesta sexta-feira que a inclusão na meta fiscal dos gastos com o plano de apoio a setores afetados pelas tarifas dos Estados Unidos reduziria investimentos públicos, prejudicando a atividade econômica.

O governo enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar para deixar fora da contabilidade da meta os gastos com o plano, com R$9,5 bilhões previstos para aportes a fundos garantidores e para incentivos tributários. O texto ainda não foi votado.

“Caso a gente tivesse que incorporar na meta, teria duas dificuldades. A primeira delas é que, num momento que a economia está desacelerando, seja por causa da taxa de juros, seja por causa do tarifaço americano, isso exigiria uma redução dos investimentos públicos, o que dificultaria ainda mais a recuperação da economia”, disse.