Justiça do Pará manda Volkswagen pagar R$165 mi por trabalho escravo nos anos 1970 e 80, diz MPT

SÃO PAULO (Reuters) - A Justiça do Trabalho do Pará determinou que a Volkswagen do Brasil tem que pagar R$165 milhões por dano moral coletivo em um caso que remonta aos anos de 1970 e 1980, em que trabalhadores, segundo a acusação, foram submetidos a trabalho análogo à escravidão em uma fazenda no Estado, informou o Ministério Público do Trabalho (MPT), nesta sexta-feira.

A decisão da Vara do Trabalho de Redenção (PA) refere-se ao caso aberto em 2024 com base em documentos que chegaram ao MPT em 2019.

O juiz do Trabalho responsável pela decisão, Otavio Ferreira, afirmou na decisão que a empresa "beneficiou-se diretamente da exploração ilícita da mão de obra".