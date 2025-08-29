Metalúrgicos do ABC aprovam reajuste real de até 1,4% mais inflação em 3 setores

A proposta aprovada, que inclui renovação de cláusulas sociais até 2026, foi negociada com os sindicatos patronais Simefre, Siamfesp e Sinafer.

A proposta econômica aprovada na véspera inclui a reposição da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), além de aumento real. A data-base da categoria é 1º de setembro.

"Aos patrões que não se manifestarem e não chegarem a essa proposta aprovada aqui, o aviso de greve estará protocolado na segunda-feira cedinho", disse o presidente do sindicato dos metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges, em comunicado à imprensa.

Segundo a entidade, os avisos de greve serão apresentados pela Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT (FEM/CUT), que representa 13 sindicatos no Estado de São Paulo, incluindo os metalúrgicos do ABC.

Ao todo, a base da FEM/CUT reúne cerca de 240 mil metalúrgicos. No caso dos metalúrgicos do ABC, a campanha envolve 52 mil trabalhadores. Outros 21 mil são metalúrgicos em montadoras, que possuem negociações à parte, disse a entidade.

Em meados de junho, os trabalhadores da fábrica de caminhões e ônibus da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, na região do ABC, aprovaram em assembleia reajuste salarial de 7%, incluindo 1,6% de aumento real.