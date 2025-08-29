Minério de ferro apresenta ganhos semanais em meio à redução dos estoques

A demanda pela principal matéria-prima para fabricação de aço permaneceu firme apesar das restrições de produção em Tangshan, o principal centro de produção de aço da China, para garantir uma melhor qualidade do ar para o desfile militar em 3 de setembro, em comemoração ao fim da Segunda Guerra Mundial.

A produção média diária de aço, um indicador-chave da demanda de minério de ferro, caiu 0,3% em relação à semana anterior, para 2,4 milhões de toneladas, em 28 de agosto, mas permaneceu 8,7% acima do mesmo período do ano passado, de acordo com dados da consultoria Mysteel.

No entanto, dois analistas advertiram que a produção provavelmente cairá mais acentuadamente na próxima semana, à medida que o impacto da última rodada de controles de produção for se consolidando, potencialmente pressionando os preços para baixo.

Uma queda nos estoques portuários, que caíram 0,4% em relação à semana anterior, de acordo com os dados da Mysteel, também deu suporte aos preços do minério.