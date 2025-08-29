Número de desempregados na Alemanha supera três milhões pela primeira vez em uma década

"O mercado de trabalho ainda é moldado pela recessão econômica dos últimos anos", disse Andrea Nahles, chefe do escritório do trabalho.

A Alemanha vem lutando contra uma economia persistentemente fraca, e as tarifas de importação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, podem levar a um terceiro ano sem crescimento pela primeira vez.

A taxa de desemprego ajustada sazonalmente permaneceu em 6,3%, em linha com a previsão dos analistas em uma pesquisa da Reuters.

Mas a demanda por mão de obra está diminuindo. Havia 631.000 vagas de emprego em aberto em agosto, 68.000 a menos do que há um ano.

"As incertezas econômicas globais e a guerra da Rússia contra a Ucrânia ainda estão levando à fraqueza econômica", disse o ministro do Trabalho, Baerbel Bas. "Questões cíclicas continuam a deixar sua marca no mercado de trabalho e exigem contramedidas."

Bas disse que o governo está dando um grande impulso de investimento para a economia, incluindo um fundo especial de 500 bilhões de euros para infraestrutura, depois de afrouxar as regras fiscais.