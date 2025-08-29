Petrobras considera proposta da IG4 assumir controle da Braskem, dizem fontes

O acordo concedeu à IG4 o direito exclusivo de negociar com a Novonor e a Petrobras, ambas acionistas-chave da Braskem, para trocar essa dívida por ações da empresa petroquímica, disseram as fontes.

Um novo acionista controlador – e uma potencial injeção de capital – poderia dar nova vida à Braskem, que tem enfrentado dificuldades com margens apertadas no negócio petroquímico e passivos persistentes decorrentes de bairros danificados por sua atividade de mineração de sal-gema na cidade de Maceió.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já deixou claro aos ministros que deseja ver a Braskem saudável e pediu à presidente-executiva da Petrobras, Magda Chambriard, que ajude a encontrar uma solução que não comprometa os interesses da petroleira, de acordo com duas pessoas próximas ao Palácio do Planalto.

A assessoria de imprensa da Presidência não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. IG4, Novonor, Petrobras e Braskem se recusaram a comentar.

A Reuters foi a primeira a noticiar em novembro que o governo brasileiro e grandes bancos comerciais estavam trabalhando em um plano para transferir a participação da Novonor na Braskem para um fundo de private equity.

Três fontes disseram esta semana que um acordo poderia ser finalizado em alguns meses se as conversas continuarem no ritmo atual, levando a uma reformulação completa da gestão da Braskem, embora tenham ressaltado a incerteza sobre qualquer cronograma para as negociações.