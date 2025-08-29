Petróleo cai com expectativa de menor demanda nos EUA e aumento da oferta da Opep

Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate fecharam a US$64,01, queda de 0,91%.

O mercado estava, em parte, mudando seu foco para a reunião da Opep+ da próxima semana, disse Tamas Varga, analista da PVM Oil Associates.

A produção de petróleo aumentou na Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, conhecida como Opep+, já que o grupo acelerou os aumentos de produção para recuperar a participação no mercado, aumentando as perspectivas de fornecimento e pesando sobre os preços globais do petróleo.

"De modo geral, o resultado final é que veremos um salto na oferta alimentando um mercado de demanda sem brilho", disse Andrew Lipow, presidente da Lipow Oil Associates.

A temporada de verão dos EUA termina no feriado do Dia do Trabalho, na segunda-feira, sinalizando o fim do período de maior demanda nos Estados Unidos, que é o maior mercado de combustíveis.

"O mercado está começando a se perguntar que efeito as tarifas podem ter sobre as perspectivas econômicas no próximo ano", disse Lipow, referindo-se às tarifas impostas pelo governo do presidente Donald Trump sobre as importações dos EUA de muitos parceiros comerciais.