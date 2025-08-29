S&P 500 termina em baixa com queda da Dell e Nvidia

O Nasdaq perdeu 1,15%, para 21.455,55 pontos. O Dow Jones recuou 0,20%, para 45.544,88 pontos.

A Dell caiu quase 9% e esteve entre as maiores baixas no S&P 500, depois que os altos custos de fabricação de servidores otimizados para IA e a intensificação da concorrência ofuscaram a previsão de alta da demanda da empresa por infraestrutura de IA.

A Nvidia perdeu 3,4%, pelo terceiro dia consecutivo. O relatório trimestral da fabricante de chips de IA na quarta-feira ficou abaixo das altas expectativas de investidores, mas confirmou que os gastos relacionados à infraestrutura de inteligência artificial continuam fortes.

"Hoje é apenas uma fraqueza na parte superior do mercado, em tecnologia", disse Zachary Hill, chefe de gerenciamento de portfólio da Horizon Investments. "Não é a primeira vez que nos preocupamos com o excesso de investimento em IA, a falta de oportunidades de monetização e esse tipo de coisa."

Os gastos dos consumidores dos EUA tiveram o maior aumento em quatro meses em julho, enquanto a inflação de serviços se recuperou, mas economistas não acreditaram que os sinais de forte demanda doméstica impediriam o Federal Reserve de cortar a taxa de juros no próximo mês, em um cenário de condições de mercado de trabalho mais brandas. O relatório do Departamento de Comércio, nesta sexta-feira, mostrou pressões leves sobre os preços devido às tarifas sobre as importações.

Operadores esperam amplamente que o Fed corte a taxa básica de juros em 25 pontos-base em sua reunião de setembro.