S&P 500 termina em baixa com queda da Dell e Nvidia

Por Noel Randewich
(Reuters) - O índice S&P 500 encerrou em queda em relação a recordes anteriores nesta sexta-feira, com perdas na Dell, Nvidia e outras ações relacionadas à inteligência artificial (IA), enquanto investidores analisaram dados de inflação que mostraram que as tarifas começaram a alimentar os preços.
O S&P 500 caiu 0,64% para 6.460,26 pontos, um dia depois de registrar um fechamento recorde.
O Nasdaq perdeu 1,15%, para 21.455,55 pontos. O Dow Jones recuou 0,20%, para 45.544,88 pontos.
A Dell caiu quase 9% e esteve entre as maiores baixas no S&P 500, depois que os altos custos de fabricação de servidores otimizados para IA e a intensificação da concorrência ofuscaram a previsão de alta da demanda da empresa por infraestrutura de IA.
A Nvidia perdeu 3,4%, pelo terceiro dia consecutivo. O relatório trimestral da fabricante de chips de IA na quarta-feira ficou abaixo das altas expectativas de investidores, mas confirmou que os gastos relacionados à infraestrutura de inteligência artificial continuam fortes.
"Hoje é apenas uma fraqueza na parte superior do mercado, em tecnologia", disse Zachary Hill, chefe de gerenciamento de portfólio da Horizon Investments. "Não é a primeira vez que nos preocupamos com o excesso de investimento em IA, a falta de oportunidades de monetização e esse tipo de coisa."
Os gastos dos consumidores dos EUA tiveram o maior aumento em quatro meses em julho, enquanto a inflação de serviços se recuperou, mas economistas não acreditaram que os sinais de forte demanda doméstica impediriam o Federal Reserve de cortar a taxa de juros no próximo mês, em um cenário de condições de mercado de trabalho mais brandas. O relatório do Departamento de Comércio, nesta sexta-feira, mostrou pressões leves sobre os preços devido às tarifas sobre as importações.
Operadores esperam amplamente que o Fed corte a taxa básica de juros em 25 pontos-base em sua reunião de setembro.
Seis dos 11 setores do S&P 500 subiram, liderados pelo de saúde, com alta de 0,73%, seguido por um ganho de 0,64% no de bens de consumo básicos. O setor de tecnologia caiu 1,63%.
No mês, o S&P 500 subiu 1,9%, o Dow Jones avançou 3,2% e o Nasdaq ganhou 1,6%.
