Termina isenção de tarifas para pacotes de baixo valor nos EUA, custos para transportadores e consumidores aumentam

A medida amplia o cancelamento da isenção para produtos de baixo valor pelo governo do presidente norte-americano, Donald Trump, para pacotes da China e de Hong Kong em maio, como parte de um esforço para interromper as remessas de fentanil e seus precursores químicos para os EUA.

"O fim da mortal brecha de minimis (produtos de baixo valor) pelo presidente Trump salvará milhares de vidas americanas ao restringir o fluxo de narcóticos e outros itens perigosos proibidos e acrescentará até US$10 bilhões por ano em receitas tarifárias ao nosso Tesouro", disse o conselheiro comercial da Casa Branca, Peter Navarro, a repórteres na quinta-feira.

"Essa é uma mudança permanente", disse um funcionário graduado do governo.

A isenção para produtos de baixo valor estava em vigor desde 1938, começando em US$5 para importações de presentes e foi aumentada de US$200 para US$800 em 2015 como forma de promover o crescimento de pequenas empresas em mercados de comércio eletrônico.

Mas as remessas diretas da China explodiram depois que Trump aumentou as tarifas sobre produtos chineses durante seu primeiro mandato, criando um novo modelo de negócios direto ao consumidor para as empresas de comércio eletrônico Shein e Temu.

A Coalizão Nacional de Organizações Têxteis dos EUA classificou a medida como uma "vitória histórica" para a indústria norte-americana por entender que a medida fecha uma brecha que permitia que empresas estrangeiras de fast-fashion evitassem as tarifas e importassem roupas às vezes feitas com trabalho forçado, prejudicando os empregos norte-americanos.