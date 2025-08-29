Wall Street abre em baixa após dados de inflação; preocupações com tarifas pesam

(Reuters) - Os principais índices acionários de Wall Street abriram em baixa nesta sexta-feira, depois que um relatório de inflação nos Estados Unidos em linha com o esperado manteve as apostas de um corte na taxa de juros em setembro, mas alimentou as preocupações de que as tarifas influenciarão os preços.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,10% na abertura, para 45.590,96 pontos. O S&P 500 recuava 0,19%, a 6.489,28 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha queda de 0,34%, para 21.630,326 pontos.

(Reportagem de Sanchayaita Roy em Bengaluru)