Modi reafirma apoio da Índia a acordo de paz na Ucrânia em telefonema com Zelenskiy

NOVA DÉLHI (Reuters) - O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, reafirmou apoio no sábado a um acordo pacífico na Ucrânia durante uma conversa telefônica com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, informou o gabinete de Modi.

Zelenskiy, falando em discurso durante a noite gravado em vídeo, disse que Modi apoiava o pedido da Ucrânia por um cessar-fogo na guerra com a Rússia e esperava que isso faça parte da próxima cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, na China.

O gabinete de Modi, em comunicado, disse que Zelenskiy compartilhou a perspectiva do primeiro-ministro indiano sobre os recentes acontecimentos relacionados à Ucrânia, enquanto Modi enfatizou o apoio da Índia aos esforços que visam à restauração da paz o mais rápido possível.