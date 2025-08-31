EUA continuam trabalhando em acordos comerciais apesar de decisão da Justiça, diz USTR

WASHINGTON (Reuters) - O governo dos Estados Unidos está dando continuidade às negociações comerciais, apesar da decisão de um tribunal de apelações do país que determinou na sexta-feira que a maioria das tarifas de importação do presidente Donald Trump é ilegal, disse o representante comercial (USTR), Jamieson Greer, neste domingo.

"Nossos parceiros comerciais continuam a trabalhar em estreita colaboração conosco nas negociações", disse Greer em entrevista no programa "Fox & Friends" da Fox News. "As pessoas estão avançando com seus acordos, independentemente do que este tribunal possa dizer nesse ínterim."

(Por Jasper Ward e Susan Heavey)