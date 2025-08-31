Montadoras indianas dizem que etanol reduz quilometragem e motoristas reclamam

O uso do combustível E20 em veículos mais antigos reduz a quilometragem, mas não representa um risco à segurança, disse P.K. Banerjee, diretor executivo da Sociedade Indiana de Fabricantes de Veículos (Siam), a jornalistas no final do sábado em um evento em Nova Délhi.

"Milhões de veículos estão rodando com E20 já há algum tempo. Não foi registrada uma única avaria no veículo ou falha no motor", disse Banerjee, acrescentando que, se surgirem problemas, as empresas honrarão integralmente as reivindicações de garantia e seguro.

A Siam representa as principais montadoras da Índia, incluindo Maruti Suzuki, Hyundai Motor, Mahindra & Mahindra, Tata Motors e Toyota Motor.

Mais de uma dúzia de executivos de montadoras, varejistas de combustíveis e grupos do setor estavam presentes no palco, respondendo a perguntas da mídia no evento sobre o programa de gasolina misturada com etanol da Índia.

Banerjee disse que as alegações de uma queda de 50% na eficiência do combustível são infundadas e mal informadas. Estudos científicos conduzidos em um ambiente controlado mostram uma redução de 2% a 4%, o que, pela primeira vez, atribui um número à redução, disse ele.

No entanto, dirigir em condições reais pode contribuir para quedas maiores na quilometragem devido a uma variedade de fatores.