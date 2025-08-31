Papa Leão pede fim da "pandemia de armas" após tiroteio nos EUA

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Papa Leão, o primeiro líder da Igreja Católica mundial nascido nos Estados Unidos, rezou neste domingo para que Deus "detenha a pandemia de armas" após o tiroteio de quarta-feira em uma escola católica no Estado norte-americano de Minnesota que matou duas crianças.

"Nossas orações (vão) para as vítimas do trágico tiroteio", disse Leão, falando em inglês, em uma oração semanal com multidões na Praça de São Pedro. "Vamos suplicar a Deus que detenha a pandemia de armas grandes e pequenas, que infecta nosso mundo", disse o papa.

Leão foi eleito papa pelos cardeais de todo o mundo em maio, após a morte do Papa Francisco. Ele tem demonstrado um estilo diferente de seu antecessor, raramente falando de improviso e geralmente preferindo um tom mais cauteloso em seus apelos públicos.