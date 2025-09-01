Ações da Samsung e SK Hynix caem após os EUA tornarem mais difícil a produção de chips na China

SEUL (Reuters) - As ações da SK Hynix e da Samsung Electronics caíram nesta segunda-feira, depois que Washington revogou as autorizações que lhes permitiam garantir equipamentos de fabricação de semicondutores dos EUA para suas fábricas de chips na China.

A medida dificultará que os fabricantes de chips sul-coreanos atualizem suas fábricas na China, o que pode prejudicar sua competitividade.

A SK Hynix e a Samsung, que dominam a produção global de chips de memória para smartphones, computadores e centros de dados, até agora se beneficiavam das isenções às restrições que os EUA impuseram às exportações de chips para a China. A revogação das autorizações deverá entrar em vigor em 120 dias.