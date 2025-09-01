Ações de Xangai oscilam perto de máximas de 10 anos

XANGAI (Reuters) - As ações de Xangai ficaram perto de novas máximas de 10 anos, enquanto as ações de Hong Kong subiram nesta segunda-feira, apoiadas pelo Alibaba, depois que o gigante do comércio eletrônico divulgou um forte crescimento impulsionado pela inteligência artificial, alimentando a confiança dos investidores na inovação chinesa.

** O otimismo no continente também foi apoiado pela promessa dos reguladores de consolidar a "boa tendência" do mercado de ações, que saltou 10% em agosto, em seu melhor mês em quase um ano.

** No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,5%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,6%. O Índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 2,2%.