Airbus enfrenta corrida para atingir meta após cerca de 60 entregas em agosto, dizem analistas

Se confirmada, a contagem de cerca de 60 aeronaves em agosto representaria um aumento significativo em relação ao mesmo mês de 2024, mas ainda deixaria as entregas acumuladas em 2025 cerca de 3% abaixo do mesmo período do ano passado, com cerca de 433 jatos, disseram os analistas.

A Airbus não quis comentar antes da divulgação dos dados mensais na sexta-feira.

Em julho, a fabricante de aviões reafirmou sua meta anual de "cerca de 820" entregas, acima das 766 realizadas em 2024.

A Airbus tem estado em cabo de guerra com a fabricante de motores CFM, conforme as companhias aéreas clamam por motores sobressalentes em competição com as linhas de montagem de novas aeronaves. Em julho, a Airbus também relatou atrasos relacionados aos motores da Pratt & Whitney.

SETEMBRO SERÁ "TESTE"

A Airbus tem produzido aeronaves sem motores em antecipação a um aumento na chegada de motores no segundo semestre de 2025. Ao publicar os resultados do meio do ano, a empresa reportou 60 dessas aeronaves, conhecidas como "gliders", no sistema.