Analistas veem positivamente entrada do Mercado Livre no setor farmacêutico, mas efeito limitado no curto prazo

Procurado pela Reuters, o Mercado Livre confirmou "a possível aquisição de uma empresa que comercializa medicamentos". "No momento oportuno, o Mercado Livre irá compartilhar mais informações a respeito", acrescentou.

"Um movimento óbvio por parte do Mercado Livre, à medida que busca manter seu ritmo de crescimento no Brasil", afirmaram analistas do Itaú BBA em relatório enviado a clientes no domingo à noite.

"Embora o timing possa parecer curioso... nunca entendemos completamente por que a empresa permaneceu ausente de um dos maiores segmentos do varejo", acrescentaram, avaliando que isso torna a movimentação ainda mais convincente.

"Após anos estudando e monitorando o setor, parece evidente que o Mercado Livre já tem um plano traçado para tentar alcançar escala e relevância", destacaram Rodrigo Gastim e equipe.

"Mas a jornada será longa e exigirá muito capital. Está longe de ser trivial determinar quão bem-sucedido o Mercado Livre será, de fato, nessa empreitada."

Analistas do Safra também elogiaram a decisão, citando que a empresa estaria entrando em um novo mercado -- venda online de medicamentos -- que atualmente representa quase um quarto das vendas das grandes redes de farmácias.