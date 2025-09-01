Atividade industrial da China cresce no ritmo mais rápido em 5 meses, mostra PMI privado

"Notavelmente, o setor industrial está ajudando na recuperação, mas essa recuperação é irregular", disse Yao Yu, fundador da RatingDog.

"Com a demanda doméstica fraca, pedidos externos potencialmente no limite e recuperação lenta dos lucros, a durabilidade da melhora depende da verdadeira estabilização das exportações e da capacidade da demanda doméstica de acelerar o ritmo."

Os novos pedidos de exportação continuaram a contrair em agosto, marcando o quinto declínio mensal consecutivo, segundo a pesquisa da RatingDog.

Entretanto, o crescimento de novos pedidos em geral acelerou para o nível mais rápido desde março, levando a um acúmulo renovado de trabalho em atraso, de acordo com a pesquisa. A taxa de aumento dos negócios inacabados foi a mais rápida em seis meses.

Apesar das pressões maiores sobre a capacidade produtiva, os fabricantes permaneceram cautelosos nas contratações, optando, em vez disso, por demitir pessoal pelo quinto mês consecutivo.

Enquanto a China se esforça para conter o excesso de capacidade industrial, os custos médios de insumos aumentaram pelo ritmo mais acentuado desde novembro de 2024, mas ainda permaneceram abaixo da média para as séries. Os custos mais altos de matérias-primas foram citados como um dos principais motivos para o aumento das despesas.